Un home mor en precipitar-se al buit a la plaça de Clavé

01.11.2019 | 18:49

Un home ha mort aquesta tarda després de precipitar-se al buit per causes encara desconegudes des d'una alçada considerable a la plaça d'Anselm Clavé, al centre de la ciutat. Dues dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets després de rebre un avís a les 17.18 hores. Els bombers han obert camí des d'un local de la plaça fins al patí interior on havia caigut l'home per tal que hi pogués accedir el personal sanitari del SEM. També hi han intervingut diverses dotacions de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra, davant l'expectació de moltes persones que passejaven per la zona.