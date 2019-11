ERC obre la seva campanya amb una trobada al carrer Major

Eleccions generals 2019

01.11.2019 | 13:14

La delegació d'ERC a Terrassa ha iniciat aquest matí la seva campanya per a les eleccions generals del 10 N amb una trobada informal amb la militància. A les 12 del migdia, des d'una parada instal·lada al carrer Major, cantonada amb la Plaça Vella, s'han reunit regidors i regidores i la candidata Montse Font, que representarà a la ciutat al número 16 de la llista electoral al Congrés de Diputats. Tots han mostrat el cartell amb el lema d'ERC en aquests comicis, "Tornarem més forts".

Durant aquests dies, Esquerra organitzarà altres parades informals amb la militància per la ciutat, en concret a zones com la plaça de Progrés i al Mercadal, entre d'altres.

Terrassa tindrà el privilegi d'acollir l'acte central de final de campanya del partit a tot Catalunya. Serà divendres a les 7 de la tarda, a l'Auditori i amb la presència de representants de la cúpula del partit.