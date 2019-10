Es pot pagar menys i tenir més i millors serveis?

31.10.2019 | 04:00

Tot i que el peix estava venut, parafrasejant el regidor Miquel Sàmper, el debat sobre pressupostos i ordenances fiscals no va estar exempt de tensions. I en quasi totes va ser coprotagonista el portaveu republicà Isaac Albert, que no eludeix cap discussió política.Albert va retreure Cs que demani fer més amb menys. "Demanar més despesa en tot i menys pressió fiscal només ho fan els partits demagògics com el seu", va ...