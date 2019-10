31.10.2019 | 04:00

La diòcesi va celebrar el 26 i 27 d'octubre, per vuitè curs consecutiu, les Jornades Transmet de formació per a preveres, diaques, religiosos i laics. El lema d'enguany: "La missió de l'Església avui. El primer anunci per a la Nova Evangelització". El dissabte la jornada es va fer en el Centre Borja de Sant Cugat. Es va presentar el Pla Pastoral Diocesà "Una Església a l'encontre de la persona" per a aquest curs. El ...