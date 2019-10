El govern aprova sense suports els pressupostos i tributs pel 2020 

Laura Mangas

31.10.2019 | 04:00

No va haver-hi concessions, com no les acostuma a haver-hi quan qui governa ho fa amb majoria absoluta, i aquest és el cas de l'executiu format per TxT i ERC. Independentment de les sigles, la majoria absoluta "és molt llaminera", com va remarcar Miquel Sàmper (JxT), i provoca que les cessions, que són incòmodes per si mateixes, siguin innecessàries per tirar endavant el teu projecte polític. I això és el que va fer ahir ...