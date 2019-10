El cementiri municipal espera rebre més de 40 mil visites

31.10.2019 | 12:28

La festivitat de Tots Sants, que se celebra demà 1 de novembre, és dia de record per les persones que ja no hi són. Més de 40 mil persones s'aproparan al cementiri municipal aquests dies per retre homenatge als familiars i amics que han perdut en el camí. Per aquest motiu, l'Ajuntament i Funerària de Terrassa han desplegat un ampli dispositiu para facilitar l'accés i la mobilitat dels usuaris, posant un autobús gratuït i més places d'aparcament. El complex funerari ha rebut aquest matí la visita de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha fet un recorregut per l'interior acompanyat de membres del consell d'administració i de la junta general de Funerària de Terrassa, on són representants tots els grups municipals. Del pla d'inversions executat cal destacar la reforma de sis blocs de nínxols antics i la millora de la il·luminació exterior i interior del temple multiconfessional per optimitzar el consum de llum i afavorir la confortabilitat lumínica del temple.