Castanyes, moniatos i panellets, els productes típics de Tots San

Mercè Boladeras

31.10.2019 | 04:00

El dia d'avui comença per a molts un llarg cap de setmana de tres dies coincidint amb la festa de Tots Sants. Com mana la tradició, seran moltes les llars que a l'hora de dinar i de sopar aniran a la cuina per buscar les paperines i les safates de castanyes, moniatos i panellets.Fa uns quants dies que aquests productes típics de Tot Sants i de tardor omplen els aparadors de pastisseries i forns. I com és habitual hi ha molta diversitat i preus per acontentar a un ...