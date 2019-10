Aquesta nit, sopar i música al barri d'Ègara

31.10.2019 | 04:00

El barri d'Ègara torna a celebrar avui la castanyada amb un sopar popular a base de pa amb tomàquet i embotit i sessió de castanyes i moniatos cuinats al pati de l'AVV. La cada cop més arrelada festa de Halloween i, aquest any, la coincidència del dia de Tots Sants amb divendres i amb un llarg cap de setmana, han retallat assistència al sopar d'Ègara que, així i tot, continua reunint a un bon grapat de veïns. "Abans venien més pares amb nens petits, però cada vegada hi ha més gent que aprofita per marxar fora", comenta Irene Sarler, presidenta de l'AVV d'Ègara. Organitzada per l'entitat veïnal i per la Comissió de Festes d'Ègara, la castanyada 2019 té un preu de 10 euros per a no socis i 5 per als menors de 8 anys. Començarà a les 9 de la nit i la música acompanyarà la celebració.