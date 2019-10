Vaga estudiantil als instituts contra la sentència del "procés"

30.10.2019 | 12:31

A la vaga universitària contra la sentència del "procés" se sumen avui i demà els instituts. A Terrassa, la jornada d'atur té un seguiment desigual. Un 50% de centres (hi ha respost 11 de 13) han tingut poca afluència d'alumnes de segon cicle d'ESO, batxillerat i FP mentre que l'altra meitat han fet les classes amb normalitat. La convocatòria està impulsada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SPEC) i avui i demà s'ha afegit el Sindicat d'Estudiants (SE). La protesta de demà dijous no afectarà Terrassa, donat que els centres d'ensenyament fan festa. La vaga que va començar ahir dimarts a les universitats té caràcter indefinit. En l'àmbit universitari de Terrassa, la crida no ha tingut cap efecte. Els estudiants del campus de la UPC segueixen amb el seu ritme acadèmic quotidià, segons fons consultades aquest matí.