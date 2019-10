Quatre persones resulten ferides en tres accidents de trànsit

J. Ll.

30.10.2019 | 04:00

Tres accidents de trànsit en menys de tres hores, quatre ferits. Va passar dilluns.

A les 11.30 del matí es va produir una col·lisió entre dos turismes, que van quedar ocupant la via, a la carretera Matadepera, amb el carrer de Roig Ventura (Can Tusell). Una dotació de la Policia Municipal va acudir al lloc i va donar avís al SEM; una conductora implicada havia patit lesions. Una ambulància la va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La patrulla va regular el trànsit fins a la retirada dels vehicles del mig de la via.

A les 12.35 del migdia de dilluns, va tenir lloc un accident de trànsit entre un turisme i un camió a l'avinguda del Vallès, prop de la carretera de Rubí. El conductor del turisme va ser traslladat a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per una ambulància. Els agents de la Policia Municipal van confeccionar l'informe tècnic d'accident.

Poc després, a les dues de la tarda, va ocórrer un xoc per encalç de dos vehicles a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer de Saturn. Personal sanitari va atendre als dos conductors al lloc.

De matinada havia tingut lloc a Sant Pere Nord un espectacular accident. Se suposa que es va saldar sense ferits, perquè el cotxe causant dels fets es va fugar. Va impactar contra un turisme estacionat a la cantonada del carrer de Pompeu Fabra amb el de Roig Ventura. El cotxe que va rebre l'impacte es va desplaçar, va pujar a la vorera i es va estavellar contra un pal de la llum, que va quedar torçat. La policia, alertada per la conductora del cotxe danyat, va fer un informe.