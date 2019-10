PAH i govern s'emplacen a una nova reunió al gener

L.H. / L.M.

30.10.2019 | 04:00

La reunió de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) amb el govern municipal va concloure dilluns amb l'acord de tornar-se a trobar el gener de 2020 per comprovar si "la sintonia de l'executiu amb alguns dels punts del decàleg" antidesnonaments proposats per la plataforma "es concreta en mesures -comenta Guille Domingo, membre de la PAH-. Demanem un punt d'inflexió en la política municipal. Nosaltres portem deu anys treballant, hem fet la feina ...