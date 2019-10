El bipartit aprova en solitari els impostos i pressupostos per a l'any vinent

Laura Mangas

30.10.2019 | 13:27

L'equip de govern (TxT i ERC) ha aprovat en solitari les ordenances fiscals i els pressupostos que entraran en vigor l'1 de gener del 2020. No hi ha hagut cap sorpresa. El bipartit no ha acceptat cap esmena (tot i que hi havia ben poques) al seu projecte de tributs i pressupostos per a l'any vinent i els tres partits de l'oposició (PSC, Cs i JxT) han rebutjat la proposta del govern, acusant els socis de l'executiu de manca de diàleg. Pel govern la seva proposta fiscal és "justa, equilibrada i permet la redistribució" dels recursos, mentre que per a l'oposició, els augments proposats "no tenen cap mena de justificació" en un context econòmic de desacceleració.