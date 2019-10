Asaltaven locals per gastar els diners en burdells i apostes

Javier Llamas

30.10.2019 | 04:00

Robaven, en assalts espectaculars, per a gastar els diners en prostíbuls i sales de jocs. Si no tot, bona part del botí aconseguit per una banda de lladres a Terrassa i altres localitats catalanes el destinaven a sufragar aquestes despeses en bordells i atzar. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos dels integrants del grup, especialitzat en butrons, en entrar en els seus objectius per forats oberts en parets o sostres. Així van irrompre en sis llocs, si més no, ...