55 mil egarencs amb més de 65 anys al 2030

30.10.2019 | 04:00

Els canvis i les millores socials han comportat que les persones visquin cada vegada més anys. A Terrassa s'estima que hi haurà 55 mil persones més grans de 65 anys a l'any 2030 en enfront de les 37 mil que hi ha ara, segons va dir ahir l'alcalde Jordi Ballart. És per aquest motiu que des de fa temps, les administracions van començar a donar més pes a les polítiques pels grans i, fins i tot, s'han creat regidories específiques, com el cas de Terrassa, per tenir fil directe amb les associacions i entitats de gent gran. A Terrassa hi ha un bon nombre de casals i entitats que van decidir fa un parell d'anys celebrar la seva festa cap a la primavera. Habitualment, ho feien a l'octubre coincidint amb el Dia Internacional (l'1) però ho van posposar perquè just llavors comencen el curs.