Resposta desigual de la vaga estudiantil a les universitats

29.10.2019 | 13:57

La convocatòria de vaga indefinida del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a les universitats a partir d'avui i per la sentència del procés té una resposta desigual. En el campus de la UPC hi ha normalitat, segons fons consultades. En els campus de la UAB i de la UB també es respirava tranquil·litat fins ara. En canvi, la protesta si que ha creat tensió a primeres hores del matí als tres campus de la UPF i a l'Escola d'Enginyeria de Manresa (UPC), on s'han quedat un centenar d'estudiants a dormir. Estudiants han bloquejat l'accès de la UPC i el rectorat ha demanat als estudiants que no feien vaga, que no hi vagin fins que la situació no es normalitzi. Per demà, el sindicat d'estudiants han ampliat la convocatòria als instituts de secundària.