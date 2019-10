Motorista ferit en una batussa de trànsit

29.10.2019 | 04:00

El conductor d'un cotxe va agredir diumenge un motorista. Els fets van tenir lloc a les 10.40 de la nit a la plaça de l'Estació del Nord. Una discussió sobre un assumpte de trànsit entre el conductor d'un turisme i el d'una motocicleta va finalitzar amb el motorista ferit per una agressió del contrari, segons la informació recollida per la Policia Municipal. El motorista va ser traslladat a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i després va interposar una denúncia per l'agressió patida.