Jornada informativa sobre l'ictus a l'Hospital

29.10.2019 | 15:08

Els professionals de l'Hospital de Terrassa han organitzat avui una jornada informativa per explicar els usuaris la importància de la prevenció de l'ictus en el dia mundial d'aquesta malaltia, que es commemora avui. Els professionals de Medicina Interna, Neurologia, Rehabilitació i Infermeria del Consorci Sanitari de Terrassa han instal·lat una carpa a l'entrada de l'Hospital i una taula informativa a consultes externes. Amb el lema "1 de cada 4 de nosaltres patirà un ictus. No siguis l'1", la campanya se centra en la importància de prevenir la malaltia mitjançant algunes mesures, com controlar la pressió arterial, fer activitat física, mantenir una alimentació sana i equilibrada, reduir el colesterol, mantenir un pes saludable, deixar de fumar i evitar els ambients amb fum, reduir el consum d'alcohol, detectar i tractar la fibril·lació auricular, controlar la diabetis o gestionar l'estrès i la depressió.