Detingut per furtar productes a Les Fonts

29.10.2019 | 04:00

Un individu va ser detingut dissabte al migdia per furtar productes a Les Fonts. El sospitós va ser interceptat a les 12.10 a un establiment comercial de la carretera de Rubí, a l'alçada del carrer de Mossèn Josep Pons. El va aturar la seguretat del centre quan sortia amb productes sostrets que superaven els 400 euros de valor. Els agents de la Policia Municipal van identificar al presumpte autor dels fets i van comprovar que ja tenia antecedents per diversos furts. Per aquest motiu, es va procedir a la seva detenció.