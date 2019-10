MútuaTerrassa ampliarà l'horari d'obertura de l'aparcament de l'Estació Vallparadís Universitat

Redacció

28.10.2019 | 13:44

L'Ajuntament de Terrassa ha arribat a un acord amb MútuaTerrassa perquè posi en marxa, a partir de l'1 de desembre, l'ampliació

d'horari de l'aparcament d'ús públic situat sota l'edifici de les noves consultes externes, a l'edifici de l'Estació de Vallparadís Universitat. Actualment i des de la seva posada en marxa, el setembre de 2018, l'aparcament només està obert de dilluns a divendres. Concretament, l'acord assolit permetrà que l'horari d'obertura de l'aparcament d'ús públic sigui coincident, com a mínim, amb l'horari de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), establert tant per a dies feiners com festius.