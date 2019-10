Els autobusos ja passen desviats per evitar la coberta del portal de Sant Roc

Treballs per desviar el traçat dels autobusos per la Rambla, aquest matí.

28.10.2019 | 10:42

Els autobusos ja circulen desviats pel carril de pujada de la Rambla per tal d'evitar trepitjar la coberta del pàrquing del portal de Sant Roc. L'Ajuntament remata aquest matí els últims serrells per desviar el traçat del carril de pujada de la Rambla a l'alçada del portal de Sant Roc i que els vehicles no trepitgin la superfície, ja que la coberta de l'aparcament està al límit. Aquesta és una de les mesures preses pel govern arran dels últims informes tècnics que indiquen que l'estructura del pàrquing està molt afeblida.