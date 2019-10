Sevillanes solidàries a Can Palet II

27.10.2019 | 20:56

Unes 50 persones han participat en la primera edició de "Por sevillanas", una cita solidària que ha tingut lloc aquest diumenge a Can Palet II a favor de quatre ONG que lluiten contra l'afectació de malalties rares i minoritàries en nens. L'acte estava convocat pel Districte III, l'Associació de Veïns de Can Palet II, Flamencologia i l'Ajuntament. La iniciativa, però, no ha tingut el ressò esperat. El president de Flamencologia, Pedro José Limón, ha agraït l'assistència dels que han fet costat però també ha reconegut que estava una mica defraudat. "Esperàvem molta més gent però potser el dia escollit no ha estat adequat. Al matí, a Terrassa, hi havia la cursa solidària contra el càncer de pàncrees, i al migdia, la manifestació constitucionalista a Barcelona. Jo crec que això ens ha restat participants".

El programa previst s'ha anat fent segons l'ambient. El ball de sevillanes s'ha fet cap al migdia, abans de les dues de la tarda, que ha estat el moment que hi havia més afluència encara que no tothom ha ballat. Després s'ha servit un "potaje andaluz" i s'han fet rifes solidàries. La recaptació és per les ONG Cors Lluitadors de Duchenne, Tots contra la histiocitosi, El Sueño de Aaron i San Fillippo. El donatiu era de 3 euros.