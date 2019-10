La policia recupera un ciclomotor robat

26.10.2019 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van recuperar ahir un ciclomotor robat. Va ser després d'una persecució, però no van trobar el conductor. A l'1 de la matinada, un ciclomotor es va fer escàpol en adonar-se el conductor de la presència d'un control policial a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer d'Extremadura. Les unitats de la Policia Municipal van iniciat una batuda per localitzar el ciclomotor fugit. Ho van aconseguir poc després. En comprovar la matrícula del vehicle, els policies van comprovar que constava com a sostret. El vehicle va ser traslladat a Prefectura per iniciar el procés de recuperació pel propietari.