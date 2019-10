Policia acusat de tenir drogues a casa, al despatx i a la taquilla

Javier Llamas

26.10.2019 | 04:00

La troballa no va ser casual. Segurament no podia ser-ho. L'inspector, cap d'un subgrup d'estrangeria, estava en el punt de mira de la Justícia, que l'investigava per suborn, falsedat documental i un delicte contra drets dels ciutadans estrangers. Durant la investigació van intervenir els seus companys d'assumptes interns del Cuerpo Nacional de Policía. Presumptament, van trobar haixix i cocaïna, i diners ocults en un coixí, a casa seva. I marihuana en el seu ...