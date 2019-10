El ple rebutja la sentència, però no exigeix la llibertat

26.10.2019 | 04:00

El ple d'ahir va rebutjar la sentència del procés amb els vots favorables d'ERC, JxT i nou regidors de TxT, tots excepte Raúl Ibáñez, que va votar en contra. Tant el PSC com Cs van votar en contra de la moció, presentada pels republicans i el postconvergents.Tot i que el rebuig a la resolució judicial va tirar endavant, el gruix de la moció no va veure el llum donat que no van prosperar les negociacions entre ERC i TxT, socis de govern, ...