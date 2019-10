Per assumir el canvi cal un dia per cada hora de desfasament

Aquesta matinada haurem de canviar l'hora dels nostres rellotges per adaptar-nos a l'horari d'hivern.

Sergi Estapé

26.10.2019 | 04:00

Si ens evadim de l'eterna discussió sobre si, amb el canvi horari que es produirà aquesta matinada, dormim una hora més o no, podem aprofundir en altres qüestions derivades d'aquest fet. Els que en saben sobre aquests temes, apunten que el canvi d'hora pot afectar l'estat d'ànim. Un expert com Diego Regular, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a més, assegura que "per cada hora de ...