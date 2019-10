"Nosaltres no som crossa de ningú, ens sentim importants"

Isaac Albert Agut, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa

Pedro Millán

26.10.2019 | 04:00

Es pot parlar ja de fer balanç?S'ha de poder fer sempre. Això dels cent dies és un convencionalisme que va molt bé perquè et dóna un cert marge per treballar, però s'ha de poder fer balanç en qualsevol moment. Jo sempre dic que nosaltres som nouvinguts al govern, però que no estem aquí per aprendre, que la ciutadania ens ha posat aquí per governar. Per això li dic que podem passar comptes igual que les ...