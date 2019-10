Li sembla bé el canvi d'hora?

Debat

Laura Massallé

26.10.2019 | 04:00

La majoria de les persones entrevistades aquesta setmana preferiria mantenir el mateix horari durant tot l'any. Molts es decanten pel d'estiu.

Meritxell Bonil Agusti

Comercial, 36 anys

"Jo preferiria tenir el mateix horari durant tot l'any. L'horari d'hivern no m'agrada perquè es fa fosc més d'hora. M'agrada més el d'estiu, que allarga més el dia. A mi m'és igual que a les set o les vuit del matí encara sigui fosc, mentre a les sis de la tarda encara hi hagi una mica de llum. A més, penso que per a la gent gran no és còmode haver d'anar canviant l'hora."

Josefina Aroca Guerrero

Jubilada, 67 anys

"A mi m'és igual però si haig d'escollir, preferiria tenir sempre el mateix horari. M'agrada més el d'estiu que no pas el d'hivern perquè es fa fosc més tard i pots aprofitar més el dia. Mai he oblidat fer el canvi. Sempre el faig abans. A mi no em costa adaptar-me al canvi d'hora; quasi que no el noto."

Roberto de Paco Egido

Enginyer industrial, 46 anys

"Viatjo molt i estic acostumat als canvis d'hora; no m'afecten. Però no crec que el canvi d'hora ajudi a estalviar energia. Avui dia, treballem a tota hora i l'efecte és mínim. Jo preferiria mantenir sempre el mateix horari. A mi, m'agrada més el d'hivern. Penso que és el que correspondria pel nostre fus horari i la situació d'Espanya."

Meritxell Balanyà Cordomí

Mestra, 47 anys

"A mi, els canvis d'horari m'afecten. Em costa adaptar-m'hi. Així doncs, preferiria que hi hagués un únic horari durant tot l'any. Penso que aquests canvis destaroten una mica. He sentit que diuen que per a nosaltres seria millor l'horari d'hivern tot i que sembla que a molta gent li agrada més el d'estiu. A mi, m'agrada més el d'estiu perquè es fa fosc més tard i és més agradable però si el d'hivern és millor per a la salut, potser ens hauríem de quedar amb aquest últim."

Arnau Casals Morejón

Informàtic, 28 anys

"Jo preferiria tenir sempre el mateix horari. És un rotllo haver d'anar canviant. A més, no crec que estalviem gaire amb el canvi. A mi, m'agrada més l'horari d'estiu que no pas el d'hivern. Per mi, és més còmode però suposo que cadascú té les seves preferències. Més d'un cop he oblidat canviar l'hora i he arribat tard a la feina."

Montse Nart Pinyol

Comerciant, 50 anys

"No tinc els coneixements necessaris per poder dir si ja m'està bé anar canviant l'hora o si preferiria tenir sempre el mateix horari. No sé si el canvi ens beneficia energèticament o no. És l'únic que m'importa. El trastorn que ens pot comportar a les persones és passatger però que suposi un benefici energètic o no té una implicació en el planeta, que és pel que hem de lluitar. Si decidissin acabar amb el canvi d'hora, jo optaria per l'horari d'estiu perquè els dies són més llargs."

Jordi Piñeiro Garcia

Gestor de comunitats, 49 anys

"A mi el canvi ja em va bé. M'agrada que a l'estiu els dies siguin més llargs i a l'hivern, més curts. Ja m'està bé. Sempre diuen que per a les empreses és millor mantenir el canvi d'hora. Suposo que ho diuen perquè s'han fet estudis al respecte. A mi no em costa adaptar-me al canvi. Afortunadament, no me n'he oblidat mai. Com que es fa el cap de setmana, tens temps per reaccionar."

Antonio López Nieto

Pensionista, 53 anys

"Com que ara va tot connectat, en molts aparells l'hora ja es canvia automàticament. Tanmateix, jo preferiria mantenir durant tot l'any el mateix horari per qüestions de bioritme. A mi, em costa adaptar-m'hi i a la meva filla, també. Els primers dies va mig adormida. M'agrada més l'horari d'estiu que el d'hivern. Penso que permet aprofitar millor el dia."

Maria Teresa Rosique Ruiz

Traductora, 25 anys

"Estic molt acostumada a canviar l'hora dos cops l'any i el meu rellotge biològic ja fa el canvi sense problemes. Tot i això, si decidissin eliminar el canvi d'hora, no em semblaria malament. Si això passés, jo em quedaria amb el d'hivern abans que amb el d'estiu."

Enriqueta Ruiz Sánchez

Pensionista, 62 anys

"A mi, m'està bé canviar l'hora dues vegades l'any però si decideixen posar fi al canvi d'hora, m'hi acostumaré. Quan treballava, el canvi m'afectava una mica però ara no. M'agrada tant l'horari d'hivern com el d'estiu."

Manel Jiménez Zamora

Ballarí, 30 anys

"Jo preferiria mantenir sempre el mateix horari. Penso que anar canviant no serveix de res. No crec que tingui cap benefici. M'agrada més l'horari d'estiu que el d'hivern; penso que permet aprofitar més els dies. Abans, algun cop havia oblidat canviar l'hora però ara això ja no em passa perquè la tecnologia ja se n'ocupa."

Laura Alves Cerrón

Comerciant, 39 anys

"Jo no crec que el canvi d'hora ajudi a estalviar energia. A mi, m'agradaria mantenir durant tot l'any l'horari d'estiu. Penso que la gent està molt més animada quan enfosqueix més tard i podem allargar més el dia. Considero que és un error canviar l'hora dos cops l'any. A mi, els primers dies em costa una mica adaptar-me al canvi. No me n'he oblidat mai. Ara ja surt automàticament al mòbil."