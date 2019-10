Gastronomia, comerç i artesania a Sant Pere Nord

26.10.2019 | 22:23

La rambla de Francesc Macià a Sant Pere Nord viu un cap de setmana de gastronomia, comerç i artesania al carrer. És una nova edició de la Fira Gastro&Art impulsada per l'Eix Terrassa Nord, l'associació de botiguers de la zona. La cita, que va arrencar el dissabte per matí i finalitzarà la tarda de diumenge, es completa amb un seguit d'espectacles per tots els públics. A la nova edició hi ha més d'un centenar de parades de productes diversos però l'alimentació és l'estrella. Hi ha des del més bàsic, el pa, fins al més típic de tardor, com les castanyes i els moniatos, passant per un bon sortit de dolç i salat i també de vins pels paladars més exigents. La fira ha renovat un any més el seu èxit de públic. Així es va constatar en un passeig el dissabte a la tarda, on gairebé no es podia fer un pas. Els adults s'aplegaven davant i vora les parades i els més petits omplien les atraccions d'inspiració medieval i miraven bocabadats la granja mòbil d'animals amb més de 70 espècies.