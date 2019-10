Ecologisme, justícia social i feminisme, eixos del programa de Más País

26.10.2019 | 20:14

La nova candidatura Más País, creada per Iñigo Errejón, s'ha presentat aquesta tarda a Terrassa, al centre cívic Francesc Macià de Sant Pere Nord. L'acte ha estat encapçalat per Juan Antonio Geraldes, número 1 per Barcelona, acompanyat d'Elena Toro, de Terrassa i número 4, Berta Ballester, número 2 i Tomás Herreros, número 5. Geraldes ha explicat que "Más País surt de la irresponsabilitat i també de la decepció d'haver fracassat un govern progressista entre el PSOE i Podemos". El candidat per Barcelona ha remarcat que "el nou partit vol fer bandera d'una política d'esquerres a favor de l'ecologia, de la justícia social i del feminisme, com eixos centrals". Per la seva banda, Elena Toro, que ha confessat que estava entusiasmada de participar en el nou projecte, ha afegit que "volem lluitar pels problemes reals de la gent (habitatge i sou digne, entre d'altres) i no barallar-nos per una cadira". Ambdós també s'han referit al conflicte sobre el procés a Catalunya i s'han mostrat partidaris del diàleg entre les forces de govern i polítiques.