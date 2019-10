Coca, maria, haixix i heroïna per mòbil

Javier Llamas

26.10.2019 | 04:00

Les drogues ja no sols es venen en punts fixos de tràfic, en aquella casa, en aquell pis, en aquella plaça. Les drogues es venen per internet, també, i sobretot pel mòbil. Per telèfon rebien trucades de consumidors tres individus acusats de traficar amb cocaïna, dos d'ells, i un tercer també amb marihuana, haixix i heroïna. Traficaven a Terrassa i Masquefa, segons la fiscal que els acusa d'un delicte contra la salut pública i reclama ...