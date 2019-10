Sanfilippo celebra el desè aniversari

25.10.2019 | 04:00

L'Asociación Sanfilippo Barcelona, entitat egarenca que recull fons per a la recerca contra la síndrome Sanfilippo, celebrarà demà dissabte el seu desè aniversari. Ho farà a la Plaça Vella amb una gran festa que començarà a les onze del matí i acabarà a les nou del vespre. Se succeiran les actuacions: Quadra Storm (covers de rock), The Beat Machine (covers de tots els temps), Credence Oh Revival (tribut a Credence Clearwater Revival), Red Rock (tribut a U2) i Commando (de Ramones). Hi haurà exhibicions d'arts marcials i dansa, castells, carpes informatives, una exposició de Renault i intervencions de polítics. Sanfilippo és una malaltia degenerativa infantil.