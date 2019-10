Recta final de les obres del nou paviment de Mercavallès

25.10.2019 | 04:00

El mercat comarcal de fruites i verdures Mercavallès estrena aquesta tardor un paviment de resines amb majors prestacions al conjunt de la nau central i als seus laterals. Les obres s'han realitzat durant l'estiu per minimitzar els efectes sobre l'activitat del mercat. Els treballs encaren ara la seva recta final i s'actua en les zones laterals, on els majoristes exposen els seus productes.És l'anomenada zona de mostres on es treballa actualment per millorar el paviment actuant ...