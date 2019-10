Portes obertes a l'església mormona

25.10.2019 | 17:49

L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies celebra a partir d'avui, i fins diumenge, una jornada de portes obertes al seu centre, al número 30 del carrer del Camí de Castellar. Aquesta església compleix enguany mig segle d'haver-se instal·lat oficialment a Catalunya.

"Per celebrar aquest històric aniversari, els Sants dels Darrers Dies han organitzat una sèrie d'esdeveniments que es van iniciar el mes de març i conclouran a finals d'any. Dins de les activitats previstes destaquen les jornades de portes obertes que es portaran a terme en tots els centres de reunions de l'Església a Catalunya i on es faran exposicions sobre la tasca de les seves organitzacions", diu l'església. A finals de 1969 van arribar els primers missioners a Catalunya, concretament a la ciutat de Barcelona. Un any després van arribar missioners a Terrassa i Sabadell.

L'Església compta a Catalunya amb més de 6.000 membres, tres estaques i una missió a Barcelona. "A més, el català és un dels 111 idiomes en què ha estat traduït el Llibre de Mormó", conclou l'església..