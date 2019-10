El ple rebutja la sentència del procés, però evita demanar la llibertat dels presos

Laura Mangas

25.10.2019 | 14:55

La moció presentada per ERC i JxT contra la sentència del procés no ha aconseguit prou suports per a ser aprovada completament. En les negociacions entre els dos socis de govern (TxT i ERC) no es va arribar a un acord sobre el contingut del text. La llibertat de vot donada per TxT als seus electes ha permès que sortissin aprovats alguns dels punts de la proposta, com, per exemple, el rebuig a la sentència. Tanmateix, no hi ha hagut vots suficients per demanar la llibertat dels presos ni per comprometre's amb el dret a l'autodeterminació. El PSC i Cs han votat en contra.