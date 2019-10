La llei del satel·lit en els joves

Joan Carles Folia i Torres, Coach Advance Life www.creixerjoancarles.com

25.10.2019 | 04:00

El segle XXI ha suposat la gran eclosió de la tecnologia i per tant de la connectivitat necessària per poder adaptar-nos a tots els canvis que la ciència, la modernitat i per tant l'evolució de la societat ens planteja. Així ens trobem que en qualsevol àmbit del nostre quotidià hem de connectar-nos per poder marcar el recorregut del nostre vehicle, cercar informació, seguir les notícies, comunicar-nos amb els amics i tantes coses ...