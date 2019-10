Investigadors de la UPC a Terrassa fotografien per primer cop l'inici d'un jet gegant

25.10.2019 | 17:25

Un grup d'investigadors del Grup de Recerca de Llamps (LRG) de la UPC Terrassa i de la Universitat de Duke (EUA) acaben de publicar a la revista Nature Communications un treball que mostra, per primer cop, com es forma un jet gegant. Aquest descobriment és molt important per ajudar a esbrinar com l'activitat elèctrica dins de les tempestes pot arribar a la base de la ionosfera, un fenomen encara molt desconegut per a la ciència. Les imatges s'han pres a Colòmbia amb una càmera d'alta velocitat que opera a 5000 imatges per segon.