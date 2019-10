Enxampat sense carnet i parlant pel mòbil

25.10.2019 | 18:35

Sense carnet i parlant pel telèfon mòbil. El conductor ha estat enxampat a Terrassa. Està imputat. A les 11.30 d'ahir dijous, uns agents de la Policia Municipal van aturar un conductor que parlava pel telèfon mòbil mentre circulava amb un vehicle pel carrer de Dom Bosco, a l'alçada del carrer de San Mateu. Una vegada identificat, van comprovar que la persona que conduïa no havia obtingut mai el permís de conduir, motiu pel qual va quedar citat per un judici ràpid per un delicte contra la seguretat del trànsit.