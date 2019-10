Un de cada cinc joves es desperta de matinada per mirar el mobil

25.10.2019 | 04:00

A Terrassa, un de cada cinc joves afirma que es desperta de matinada per revisar el mòbil, un gest que fa que se senti fins a tres vegades més fatigar a classe que els companys que no ho fan. L'afirmació la va fer ahir Santi Rius, assessor de màrqueting online i social media de Cecot i Director de Creat360, en el marc de la Mostra del Coneixement. "La salut mental i la son -afegeig- estan lligats ja que dormir malament o poc pot causar depressió i problemes com pressió alta, diabetis i obesitat. Per això és important que un adolescent dormi entre 1 i 2 hores més que un adult". Rius defensa que "obrir els ulls als joves de la generació Z ajuda al fet que enfrontin la realitat amb un esperit més crític i aprenguin a treure profit d'unes eines que a vegades no són conscients del poder que tenen". En el decurs d'una conferència sobre l'ús d'internet davant d'alumnes de l'IES Santa Eulàlia, Rius va afirmar ahir que "les xarxes socials no han deixat d'evolucionar". Avui Instagram ha desbancat a Facebook i Twitter entre els més joves, que "fan servir les històries per comunicar els seus interessos, no tenen por a la seva privacitat i consumeixen molt vídeo online, especialment series".