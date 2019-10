25.10.2019 | 04:00

Els aiguats de la tardor del 2018 van malmetre la façana de Càritas Arxiprestal de Terrassa, al carrer de Topete, "fins el punt que podia ser un perill per les persones que transitaven per la vorera", diu l'entitat, que va emprendre obres amb un ajut de l'Ajuntament. La nova façana ja està enllestida. "Hem optat per rejovenir-la donant-li un to més alegre i modern. Hem pintat el rètol amb els colors corporatius", diu Càritas.