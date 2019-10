Cal apuntalar tot el pàrquing del portal de Sant Roc per garantir la seguretat de la coberta

Laura Mangas

25.10.2019 | 14:28

L'Ajuntament haurà d'apuntalar tot el pàrquing situat sota el portal de Sant Roc per garantir la seguretat a la superfície. Aquesta és una de les darreres recomanacions fetes pel Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a l'equip de govern. Mentre la universitat acaba de decidir quin és el nombre exacte de puntals que es requereixen, l'Ajuntament durà a terme una "actuació urgentíssima" a la cruïlla del portal de Sant Roc amb la Rambla, donat que el mateix informe de la UPC ha determinat que la inestabilitat de la coberta arriba fins a aquest punt. Així, el govern ha decidit desviar demà els autobusos que passen per la vorera de la Rambla en sentit de pujada, per tal que no circulin per la zona que presenta una major fragilitat. Segurament els vehicles es traslladaran al carrer d'Arquimedes. Durant la setmana vinent es farà una intervenció en la cruïlla afectada que dibuixarà una corba en la circulació dels busos, envaint la vorera central, perquè tornin a passar per la Rambla sense trepitjar la coberta del pàrquing.