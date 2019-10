El transport pot travessar la Rambla

Redacció

23.10.2019 | 20:31

Les mesures per ampliar l'illa de vianants del centre de la ciutat i transformar-la en una zona d'atmosfera protegida avancen amb el canvi de sentit del tram sud del carrer d'Iscle Soler. Des d'ahir, els cotxes circulen en sentit sud des del carrer Cisterna fins a la Rambla d'Ègara.Amb aquesta modificació, es completa la ruta de sortida des de la cruïlla del carrer Major amb el carrer de la Unió, on s'han instal·lat dues tanques amb senyalització que impedeixen baixar per Major en direcció a ...