La pluja provoca inundacions i el tancament d'una biblioteca

Javier Llamas

24.10.2019 | 04:00

L'estampa va ser l'acostumada. Inundacions en la xarxa viària de Terrassa, embornals saturats, baixos negats, sirenes en la nit, talls de trànsit. La tempesta del dimarts, que ahir encara va cuejar, va motivar desenes d'actuacions dels serveis d'emergències. No va haver-hi danys greus en la via pública, però la Policia Municipal degué tallar diverses vies. L'avinguda del Vallès, per exemple. La biblioteca del districte 6 no va poder obrir les seves portes. Estava inundada.Bombers de la ...