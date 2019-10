Junts per Terrassa retreu a ERC que no aturi l'activitat política

Laura Hernández

24.10.2019 | 04:00

Junts per Terrassa critica que el govern municipal de Tot per Terrassa i ERC no hagi cessat l'activitat política municipal en resposta a la sentència del "procés" i retreu especialment a ERC que es deixi "arrossegar" pel partit majoritari."L'agenda de l'alcalde és avui exactament la mateixa que si no hi hagués hagut sentència", afirma la regidora Meritxell Lluís, per qui "no és el moment de fer veure que ...