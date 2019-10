Dos ferits en un accident múltiple a la N-150 a Terrassa

24.10.2019 | 18:35

Dues persones van resultar ferides aquest dimecres en un accident múltiple. A les 13.15, el trànsit de la N-150 va resultar afectat per una col·lisió per encalç entre diversos vehicles, segons la Policia Municipal. Els dos ocupants d'un dels turismes afectats van ser traslladats a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Agents locals van haver de realitzar regulació del trànsit fins que es va aconseguir moure els vehicles i es va poder alliberar la via, cap a les 14 hores.