Deixar de ser el "camió escombra"

24.10.2019 | 04:00

El consultor social Fernando Fantova, exviceconseller d'Afers Socials d'Euskadi, va pronunciar la ponència inaugural de la jornada fent una crida a posar fi al model pal·liatiu dels serveis socials. Fantova va reconèixer la feina de les professionals del sector, a qui va dir que "l'atenció integral és impossible i no ho sabeu, però la feu". L'expert va definir com una "disfunció" el fet que les prestacions socials arribin on no arriba la resta de serveis, convertint els serveis socials en "el camió escombra" del sistema. Cada cop som més pal·liatius, va dir, per defensar la viabilitat d'un nou model amb professionals alliberats de les prestacions econòmiques i centrats en "atendre la fragilitat amb cura i acompanyament". També amb itineraris que garanteixin l'atenció a tothom que ho necessiti.