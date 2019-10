Tensió a la seu del PSC entre regidors i independentistes

24.10.2019 | 22:14

El Partit dels Socialistes ha denunciat l'"atac" a la seva seu ara fa uns minuts coincidint amb una reunió del partit a l'interior de les instal·lacions de la Rasa. Els fets s'ha produït quan la manifestació independentista que havia sortit del Raval minuts abans, després dels Cants per la Llibertat, ha passat per davant del local socialista a la Rasa i ha escridassat al partit.

Els manifestants han llençat pintura contra la façana de la seu política i han enganxat a la porta adhesius amb els lemes: "no al 155" i "aquesta empresa finança la repressió", aquest darrer signat per #TsunamiDemocràtic. Els fets han cridat l'atenció d'un grup de regidors socialistes, que han protagonitzat minuts de tensió amb els manifestants quan aquests intentaven entrar a l'interior del local.

Finalment no ho hi han aconseguit. Els regidors Javi Garcia i Jordi Rueda han pogut abaixar la persiana, tot i que abans els manifestants han llençat pintura a l'entrada de la seu política.

Minuts després de l'incident, el PSC ha fet un tuit on atribueix els fets a "radicals independentistes". Els socialistes denuncien que "estem vivint un clima insostenible".

En resposta al PSC, ERC Terrassa ha dit minuts després: "Condemnen els insults i els atacs a la seu de qualsevol força política. El nostre suport. Sempre apostarem pel diiàlec". Màrius Massallè, ex regidor de la formació republicana, també ha piulat: "De la mateixa manera que no en va agradar quan algú (radical unionista) va pintar les seus de JxCAT, ERC i ANC, també rebutjo la pintada a la seu del PSC-PSOE. Així no!"