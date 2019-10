24.10.2019 | 18:30

El carrer d'Amadeu de Savoia va quedar tancat al trànsit ahir dimecres, a les 5.50 de la matinada, per la caiguda d'un arbre, que va danyar un vehicle estacionat. Una dotació de Bombers hi va acudir i va tallar l'arbre per poder reobrir la circulació del carrer cap a les 7.10 del matí