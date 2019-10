Adéu a la caça i benvinguda a la nova Tardor de Cuina i Bolets

Javier Llamas

24.10.2019 | 04:00

Com en aquests temps la mera al·lusió a la caça pot suscitar aixecament de butllofes, i a fi d'ampliar l'objectiu, la Tardor de Caça i Bolets de Terrassa ja no es diu així. Ahir es va presentar la iniciativa, que canvia de nom: Tardor de Cuina i Bolets, es diu ara. Se celebrarà entre l'1 i el 24 de novembre.És una picada d'ullet a opcions com el veganisme, per exemple. Es canvia el nom i l'orientació "per a evitar compromisos i ...