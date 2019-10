Tornar al consens en violència masclista

23.10.2019 | 04:00

Els portaveus dels cinc grups del Consistori van acordar ahir tornar al consens en l'àmbit de violència masclista que es va perdre arran de l'última intervenció de Cs en el passat ple. El regidor David Aguinaga va aprofitar la lectura del manifest contra el maltractament a les dones, consensuat des de fa anys per tots els partits, per fer un discurs contra les "violències disfressades de tradició cultural que pateixen les dones musulmanes, com és el hijab", va dir. El seu al·legat va enfadar molt la resta de partits. Just després d'aquesta intervenció, l'alcalde, Jordi Ballart, molest, el va retreure que el ple "no era un acte de Cs". Davant la incomoditat que va causar la intervenció d'Aguinaga, la resta de grups va voler parlar-ne dilluns durant la reunió habitual de portaveus. Tots van acordar que a partir d'ara es farà servir sempre la declaració institucional acordada. Si algun grup vol fer aportacions personals, les haurà de portar a la junta de portaveus per rebre el vistiplau. Meritxell Lluís, de JxT, defensa que així sigui perquè quan s'intervé per condemnar la violència masclista s'està fent en nom de tot l'Ajuntament. Des de l'any 2004, durant la celebració del ple es fa un minut de silenci cada cop que hi ha dones assassinades per violència masclista. El text que es llegeix el van proposar les entitats.