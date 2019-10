El PSC creu que la proposta del govern per al Portal de Sant Roc es contradiu amb el Pla de Mobilitat

23.10.2019 | 14:08

El grup municipal socialista ha reiterat avui el seu posicionament respecte a què cal fer amb l'antic aparcament del Portal de Sant Roc. El PSC no comparteix l'acord al qual han arribat el govern municipal i la concessionària de l'espai, ja que, al seu entendre, contempla "unes condicions que no són bones per a l'Ajuntament i que, en canvi, ho són molt per a l'empresa concessionària". "L'Ajuntament deixarà de cobrar un cànon de 25 mil euros en tres anys i si l'expedient que presentarà al ple de divendres tira endavant el Consistori es convertirà en l'únic responsable d'un espai que no compta amb cap informe tècnic que acrediti que no s'anirà deteriorant", ha lamentat Marc Armengol.

Els socialistes no veuen clar que l'Ajuntament hagi d'assumir el cost de la reparació de la coberta l'aparcament ni tampoc que sobre la taula hi hagi la idea d'aprofitar una part de l'espai per ubicar-hi una plataforma de distribució de mercaderies, quelcom que segons Armengol "entra en contradicció amb el Pla de Mobilitat de Terrassa" i la idea de reduir el trànsit de vehicles al centre de la ciutat. El PSC defensa que s'obri un concurs d'idees per a explorar altres possibilitats i que s'escolti a tots els agents implicats. Per això presentarà una proposta de resolució compartida amb Ciutadans i Junts per Terrassa.